La noticia que se emitió desde Arabia Saudita en torno a la lesión de Cristiano Ronaldo alertó a la afición mexicana, que sueña con ver al astro portugués en el Estadio Azteca el próximo 28 de marzo.

La Selección Mexicana recibirá a Portugal en actividad de la primera Fecha FIFA del año y sin duda, el foco principal caerá en CR7, por lo que su ausencia sería un duro golpe para todos en la capital del país.

Lee también Claudia Sheinbaum viajará a Guadalajara, sede del Mundial, tras la oleada de violencia

Sin embargo, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, confía en que Cristiano estará en el Coloso de Santa Úrsula en las próximas semanas "por amor propio".

¿Qué dijo Mikel Arriola sobre la posible ausencia de CR7 en el Estadio Azteca?

"Los imponderables son los imponderables, pero tenemos uno de los mejores atletas que ha dado el deporte en el mundo, que es Cristiano (Ronaldo). Y además de que es uno de los más grandes atletas, pues tiene un amor propio enorme", declaró durante la presentación del nuevo avión de la Selección Mexicana.

"Y creo que él también tiene registrado, pues que la Catedral de los Estadios de América o del Mundo, pues es el Estadio de Banorte. Entonces, estamos muy atentos al proceso para que sea positivo", agregó el directivo nacional sobre la relevancia que cobraría para el lusitano jugar en el Estadio Banorte.

Mikel Arriola enfatizó que la relación con la Federación Portuguesa es de "amistad", más allá del comunicado en el que aseguran que evalúan venir a la Ciudad de México luego de los sucesos violentos del pasado domingo 22 de febrero.

"La Federación de Portugal es una federación amiga, incluso en este viaje seguramente vamos a firmar un convenio de colaboración. Es una liga muy parecida a la Liga MX, podemos compartir muchas cosas", concluyó Arriola.