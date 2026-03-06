La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Portugal en lo que será la inauguración del estadio Banorte, previo al Mundial de 2026.

Sin embargo, es muy probable que Cristiano Ronaldo, uno de lo más grandes atractivos para la afición tricolor, no esté disponible para el 28 de marzo, debido a una lesión que parece ser más grave de lo que se pensaba.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con la selección de Portugal. FOTO: EFE

Pero como el show debe continuar, este duelo servirá como preparación de cara a la Copa del Mundo para ambos conjuntos. Tanto Javier Aguirre como Roberto Martínez, técnicos de México y Portugal respectivamente, que afinarán los últimos detalles para la máxima fiesta del futbol internacional.

Después de este duelo, el Tri enfrentará a otra buena selección europea: Bélgica. El 31 de marzo, en el Soldier Field de Chicago.

¿Dónde ver el México vs Portugal?

Aunque sin CR7, los aficionados mexicanos podrían ver a estrellas de Portugal en acción tales como: Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, entre otros. Esto gracias a que se anunció que el equipo europeo venga a tierras mexicanas con arsenal completo.

Se podrá sintonizar a través de las señales de Canal 5 y Canal 7, por televisión abierta, y se prevé que TUDN tenga una transmisión también.