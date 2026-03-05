La difusión de un clip en redes sociales ha generado bastante revuelo en el futbol mexicano. En las imágenes, Álvaro Morales aparece compartiendo mesa, risas y momentos distendidos durante el festejo privado de Luis Ángel Malagón, quien cumplió 29 años el pasado 2 de marzo.

El material, que se viralizó rápidamente, incluye escenas donde el guardameta michoacano se anima a cantar y disfrutar con amigos cercanos, entre ellos el periodista americanista declarado de ESPN.

La controversia radica en la supuesta falta de imparcialidad del apodado 'Brujo', supuesto seguidor del América y habitual crítico de los rivales.

¿Cómo fue la reacción de los usaurios de las redes sociales?

Usuarios, principalmente de Chivas y Pumas, señalan una doble moral: recuerdan que el comentarista ha sido implacable al juzgar errores de porteros como Guillermo Ochoa o Raúl 'Tala' Rangel, a quien ha calificado de fallas imperdonables en recientes partidos del Tri.

En contraste, ante cualquier desliz de Malagón, sus análisis tienden a ser protectores y de elogio, lo que ahora atribuyen a una amistad personal evidenciada en el video.

Muchos internautas en plataformas como X afirman que esta relación explica la insistencia de Morales en posicionar a Malagón como titular indiscutible de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, por encima de opciones como Rangel, quien ha sido titular en los últimos encuentros bajo el mando de Javier Aguirre.

Para los críticos, se trata de un claro conflicto de intereses que compromete la credibilidad periodística y sugiere una "línea" editorial sesgada a favor del americanista.

Hasta el momento, ni Álvaro Morales ni Luis Malagón han emitido comentarios públicos sobre el revuelo de esta grabación.