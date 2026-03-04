En el marco de los próximos partidos de repechaje de la Copa FIFA 2026 en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que atiende a la selección de Irak para que pueda venir a jugar a Monterrey el próximo 31 de marzo, ante el conflicto en Medio Oriente.

Ante la situación en Medio Oriente, países de la región han cerrado sus espacios aéreos, como Irak, además que México no cuenta con una embajada en ese país.

Ante la situación, la Cancillería indicó que la embajada mexicana en Emiratos Árabes Unidos ha estado en contacto con los directivos de la selección iraquí.

"Tanto nuestra embajada en Emiratos Árabes Unidos como en Turquía, o en cualquier país en Europa, están en la mejor disposición para otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos" dijo Relaciones Exteriores a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Además, indicó que se le ha solicitado a la Federación de Fútbol de Irak los nombres de las personas que viajarían a México, así como su lugar de residencia, para acelerar los procedimientos de emisión de las visas.

