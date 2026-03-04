Claudia Sheinbaum, presidenta de México dio a conocer que se realizará de una reunión con representantes de la FIFA para abordar temas de seguridad de cara al Mundial de Futbol 2026, en medio de las repercusiones por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, abatido el 22 de febrero durante un operativo federal en Jalisco.

Sheinbaum no detalló los participantes exactos en el encuentro, pero recordó una conversación reciente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le expresó confianza en México como sede del torneo.

México coorganiza el Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, con 13 partidos programados en territorio nacional: en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Esta última ciudad resultó una de las más afectadas por los actos violentos posteriores al fallecimiento de Oseguera Cervantes, que incluyeron bloqueos, incendios y enfrentamientos en varios estados.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los temas de seguridad alrededor de la próxima Copa del Mundo?

“El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace pues prácticamente un año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

“Está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pasen absolutamente ningún problema, (que) sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”, enfatizó.

La mandataria resaltó el trabajo coordinado de fuerzas federales y estatales, implementado desde hace casi un año, para prevenir incidentes. Autoridades prevén la llegada de más de cinco millones de visitantes durante el evento, lo que exige un despliegue robusto de vigilancia.

Sheinbaum rechazó cualquier riesgo para el certamen y agradeció el respaldo de la FIFA, que mantiene intactas las sedes mexicanas pese a las preocupaciones iniciales por la ola de violencia. El gobierno busca con esta reunión disipar dudas internacionales y asegurar un torneo exitoso y sin contratiempos.