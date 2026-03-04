La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 cada vez en más corta. Los preparativos para comenzar la fiesta más grande del balompié internacional corren contrarreloj; sin embargo, hay algunos hechos que han acontecido en el mundo entero que ponen en 'jaque' la realización del evento.

Uno de ellos es el conflicto militar en Irán, que añade una complicación al torneo que se perfila como el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

Lee también Aficionados de Toluca se vuelven virales tras ser agredidos por seguidores de Pumas en CU

El evento inicia el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica en la Ciudad de México. Sin embargo, el reciente escalamiento de hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán —que incluyó ataques coordinados que mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a decenas de funcionarios— pone en duda la participación de la selección iraní, ya clasificada.

Irán disputará sus tres partidos de fase de grupos en territorio estadounidense: dos en Inglewood, California, y uno en Seattle. Su grupo incluye a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

A pesar de ello, Irán no ha anunciado retiro oficial, algo que ninguna selección clasificada ha hecho en los últimos 75 años.

¿Cuáles son los conflictos en México que preocupan previo al inicio del Mundial?

Esta tensión geopolítica se suma a otros retos.

En México, el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, generó un repunte de violencia en Jalisco, estado donde Guadalajara albergará cuatro partidos.

El gobierno mexicano asegura que no hay riesgo para los aficionados, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó plena confianza en el país.

¿Qué sucede con los festivales en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los festivales de aficionados (Fan Fests) enfrentan recortes significativos. Nueva York/Nueva Jersey eliminó su evento en Jersey City —que por primera vez sería de paga—, Seattle redujo su plan a sedes menores y Boston limitó el suyo a 16 días.

En Miami y Kansas City, la falta de fondos federales amenaza la realización, agravada por un posible cierre parcial del gobierno ligado a disputas sobre inmigración. Otros problemas incluyen el rechazo municipal en Foxborough, Massachusetts, donde el estadio de los Patriots podría perder siete partidos si no se resuelve una disputa por 7.8 millones de dólares en costos de seguridad.

Molestia por el costo de los boletos

Los precios de las entradas también generan críticas: alcanzaron hasta 8 mil 680 dólares, aunque la FIFA ofrece cientos a 60 dólares por partido a las federaciones para distribuir entre aficionados fieles.

La plataforma oficial de reventa mantiene muchos boletos por encima de mil dólares, pese a las 500 millones de solicitudes recibidas. Directivos de selecciones clasificadas se reúnen esta semana en Atlanta con la FIFA para abordar estos temas. El torneo promete ser inclusivo, pero las tensiones políticas, de seguridad y económicas marcan una cuenta regresiva llena de incertidumbre.