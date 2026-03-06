En las últimas horas, los nombres del defensa de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio "Pollo" Briseño, y la conductora deportiva Miroslava Montemayor han sido un tema recurrente en las redes sociales

Todo inició a partir de un comentario del jugador en X, en respuesta a una dinámica surgida de una celebración en la Premier League mencionada por las periodistas Majo González y la propia Miros.

Briseño escribió: "Gracias por el saludo, Majo González. Aprovechando la dinámica de saludos… ahí me saludas también a @MiroslavaMont ¡Besos y abrazos!".

La conductora respondió con emojis de risa, lo que muchos usuarios interpretaron como un coqueteo público.

El mensaje se viralizó rápidamente, lo que convirtió a Briseño en tendencia y desatando especulaciones sobre un posible romance.

Varios medios y usuarios de las redes destacaron el intercambio como un "coqueteo", pese a que, hasta donde se sabe, Montemayor mantiene una relación sentimental conocida públicamente.

¿Cuál fue la respuesta de la expareja del Pollo Briseño?

El episodio tomó mayor revuelo con la reacción de Alethia Sada, expareja de Briseño y madre de sus hijas. Aunque legalmente siguen casados tras su separación anunciada a inicios de 2025, Sada publicó contenido en redes que generó interpretaciones.

Compartió un video en TikTok con la frase "cuando entra a mi perfil para ver si la ex era fea", visto por muchos como indirecta.

Pero más adelante, en respuestas a comentarios de sus seguidores, describió a Montemayor como "una mujer muy hermosa y trabajadora". Sobre el futbolista, afirmó: "Aunque seguimos casados, es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera. Mientras él sea feliz, todo está bien".

La declaración de Sada calmó parte de la polémica, aunque no evitó que varios usuarios siguieran con sus especulaciones. Hasta el momento, ni Briseño ni Montemayor han confirmado o desmentido nada más allá del intercambio inicial.