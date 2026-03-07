En poco más de 3 meses dará inicio la Copa del Mundo de , Canadá y Estados Unidos. Una fiesta que se lleva los ojos de todo el planeta, y enciende pasiones al rededor del mismo.

Esta edición será la que más partidos tenga en la historia (104), gracias al nuevo formato de 48 selecciones, aunque para desgracia de los aficionados, no todos serán transmitidos de manera gratuita.

Mundial 2026 FOTO: Imago7
Mundial 2026 FOTO: Imago7

Sin embargo, se dio a conocer recientemente que TV Azteca tendrá los derechos de 32 compromisos, que estará al alcance de todo aquel que tenga televisión abierta. Aquí te contamos de cuales se trata.

Lee también

¿Qué partidos del Mundial pasarán por TV Azteca?

Jueves 11 de junio

  • 13:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

Viernes 12 de junio de 2026

  • 19:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado 13 de junio

  • 16:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Domingo 14 de junio

  • 14:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium

Martes 16 de junio

  • 19:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

Miércoles 17 de junio

  • 14:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

Jueves 18 de junio

  • 19:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

  • 19:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

Sábado 20 de junio

  • 11:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium

Domingo 21 de junio

  • 10:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium

Lunes 22 de junio

  • 18:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Martes 23 de junio

  • 20:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio

  • 19:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

Jueves 25 de junio

  • 14:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

Vienes 26 de junio

  • 18:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara

Sábado 27 de junio

  • 15:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
  • 17:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium

Semifinales y Final confirmadas

Conoce cuándo se disputarán los juegos del Repechaje de Europa del Mundial 2026 / FOTO: ESPECIAL
Conoce cuándo se disputarán los juegos del Repechaje de Europa del Mundial 2026 / FOTO: ESPECIAL
Google News

TEMAS RELACIONADOS

Claudia Sheinbaum asegura que la FIFA se quedó "muy contenta" tras reunión sobre seguridad del Mundial 2026

Actualidad Mundialista

Claudia Sheinbaum asegura que la FIFA se quedó "muy contenta" tras reunión sobre seguridad del Mundial 2026
Claudia Sheinbaum lanza el concurso "Representa a México en la Inauguración del Mundial”

Actualidad Mundialista

Claudia Sheinbaum lanza el concurso "Representa a México en la Inauguración del Mundial”