En poco más de 3 meses dará inicio la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos. Una fiesta que se lleva los ojos de todo el planeta, y enciende pasiones al rededor del mismo.
Esta edición será la que más partidos tenga en la historia (104), gracias al nuevo formato de 48 selecciones, aunque para desgracia de los aficionados, no todos serán transmitidos de manera gratuita.
Sin embargo, se dio a conocer recientemente que TV Azteca tendrá los derechos de 32 compromisos, que estará al alcance de todo aquel que tenga televisión abierta. Aquí te contamos de cuales se trata.
Lee también Fox Sports: Importante comentarista se va de la televisora tras 18 años de trayectoria
¿Qué partidos del Mundial pasarán por TV Azteca?
Jueves 11 de junio
- 13:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
Viernes 12 de junio de 2026
- 19:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio
- 16:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Domingo 14 de junio
- 14:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium
Martes 16 de junio
- 19:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
Miércoles 17 de junio
- 14:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
Jueves 18 de junio
- 19:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio
- 19:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
Sábado 20 de junio
- 11:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium
Domingo 21 de junio
- 10:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium
Lunes 22 de junio
- 18:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Martes 23 de junio
- 20:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- 19:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
Jueves 25 de junio
- 14:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
Vienes 26 de junio
- 18:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara
Sábado 27 de junio
- 15:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- 17:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium