A lo largo de su historia en las Copas del Mundo, la Selección Mexicana ha tenido diferentes futbolistas encargados de portar uno de los números más simbólicos en el futbol: el 10, tradicionalmente asociado con creatividad, liderazgo y generación ofensiva.

En los últimos Mundiales, ese dorsal ha pasado por varios nombres que representan distintas épocas del Tricolor. Aquí te presentamos de quienes se trata.

Cuauhtémoc Blanco con la Selección Mexicana Foto: @fifacom_es

¿Quiénes han usado la 10 para México en Mundiales?

En las ediciones de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, el número fue para Luis García, delantero que combinaba movilidad, carácter y gol, y que formó parte de una generación que consolidó a México como un participante constante en las fases finales. Hoy, analista de TV Azteca junto a Christian Martinoli.

Luis García no disputó un sólo minuto en el Mundial de Francia 98 con la Selección mexicana. Foto: AFP

Para el 2002, en Corea Japón, el dorsal lo tomó Cuauhtémoc Blanco, uno de los jugadores más talentosos y carismáticos en la historia del futbol mexicano, quien también lo portó ocho años después, en Sudáfrica.

En Alemania 2006, el encargado fue Guillermo Franco, delantero naturalizado que tuvo un papel importante en el proceso rumbo al torneo y en la ofensiva del equipo durante esa etapa.

Posteriormente, el número cambió de dueño para Brasil 2014, cuando Giovani dos Santos fue el portador, que representaba a una generación que surgió tras el título mundial Sub-17 de 2005.

Mismo caso en Rusia 2018, fue el exjugador el América quien se hizo cargo de la '10' del equipo que dirigía en ese entonces Juan Carlos Osorio.

Giovani dos Santos estaba llamado a ser la próxima gran figura de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Finalmente, en la Copa del Mundo de Catar 2022, el peso del legendario número fue para Alexis Vega, quien fue titular en los tres partidos de fase de grupos durante la mala participación mexicana, ya que quedaron eliminados en fase de grupos.