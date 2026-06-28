Stephen Eustáquio marcó desde fuera del área en el segundo minuto del tiempo añadido de la segunda mitad, y Canadá venció el domingo 1-0 a Sudáfrica para lograr su primera victoria en un partido de eliminación directa en un Mundial.

El tenso encuentro en el SoFi Stadium parecía encaminarse a la prórroga hasta que Eustáquio conectó una espectacular volea desde fuera del área y la colocó en el ángulo inferior de la portería de Ronwen Williams.

La coanfitriona Canadá se aferró al triunfo con una sólida labor defensiva en los minutos finales y ahora enfrentará al ganador del duelo entre Holanda y Marruecos el próximo 4 de julio en Houston.

El entrenador Jesse Marsch reunió a sus jugadores en un círculo después del silbatazo y proclamó: “¡Ustedes son héroes canadienses! ¡Héroes canadienses!”.

Canadá disputó sus primeros tres partidos como local en Toronto y Vancouver, pero se vio obligada a convertirse en la primera anfitriona de un Mundial en jugar fuera de su país cuando perdió 2-1 ante Suiza el miércoles pasado.

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Los canadienses fueron los claros favoritos de la afición en el área de Los Ángeles, entre los que viajaron cientos de kilómetros y los residentes de la zona, incluidos varios con la camiseta del LAFC de Eustáquio que no imaginaban el día que les esperaba.

Williams brilló bajo el arco sudafricano con cinco atajadas, y el equipo se mantuvo en el partido hasta el último segundo en busca de otra victoria histórica para los Bafana Bafana. Canadá tuvo las mejores oportunidades durante todo la jornada, aunque Sudáfrica también generó un puñado de excelentes ocasiones.

Canadá finalmente capitalizó cuando la defensa despejó en el área un largo servicio de Alistair Johnson, pero el balón cayó a los pies de Eustáquio, quien sacó un potente disparo y comenzó a celebrar casi de inmediato.

Luego de finalizar en segundo lugar en sus respectivos grupos, tanto Sudáfrica como Canadá buscaban su primer triunfo en una ronda de eliminación directa de un Mundial.

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Canadá recibió un impulso al minuto 75 con el ingreso del estelar lateral Alphonso Davies, quien se ausentó de toda la fase de grupos por una lesión en el tendón de la corva.

El habilidoso defensor del Bayern Múnich se lesionó el mes pasado el tendón de la corva por tercera vez este año, pero finalmente regresó al mismo estadio en donde se rompió un ligamento de la rodilla en marzo de 2025 durante un compromiso de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Davies se hizo notar de inmediato con un pase para Promise David, quien no pudo capitalizar una ocasión clara y sacó un disparo desviado.

Sudáfrica alcanzó las rondas de eliminación directa por primera vez con un sorprendente triunfo 1-0 sobre Corea del Sur el miércoles pasado, posiblemente el momento más alto en la accidentada historia de los Bafana Bafana.