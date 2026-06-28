La Copa del Mundo de la FIFA representa el máximo anhelo para cualquier futbolista, un escenario al que se llega tras años de trabajo, constancia y el honor de defender los colores de su país frente a la élite del balompié internacional.

Ese sueño se ha hecho realidad en esta edición para Cabo Verde, una selección que desafió los pronósticos y dejó atrás la etiqueta de equipo sin aspiraciones para convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo. Instalado en uno de los grupos más exigentes, el conjunto africano mostró carácter y determinación para avanzar hasta los dieciseisavos de final.

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Dentro de esta histórica campaña, uno de los nombres que más ha brillado es el de Vozinha. El guardameta ha sido fundamental con intervenciones decisivas que han sostenido a su equipo en momentos clave, acaparando reflectores y ganándose el reconocimiento internacional.

Antes de su participación mundialista, el arquero compartió con los canales de FIFA uno de sus mayores sueños: medirse ante Lionel Messi.

"Espero que un día pueda jugar contra Messi, es el mejor de todos los tiempos. Me encantaría intercambiar camisetas", confesó.

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Ahora, el destino le sonríe. Convertido en fenómeno viral, con una creciente legión de seguidores y el respaldo incondicional de su madre desde las tribunas, Vozinha está a punto de cumplir ese anhelo, cuando enfrente al astro argentino el viernes 3 de julio de 2026 en Miami.