Por tercera vez en su historia, la selección de Colombia terminó la fase de grupos de una Copa del Mundo como líder. Lo hizo con dos victorias y un empate, con cuatro goles a favor y solamente uno en contra, pero esta vez la afición cafetera tiene una ilusión que no sintió ni en Brasil ni en Rusia.

Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, estuvo presente como auxiliar, y ahora como director técnico, en las tres clasificaciones a fase final en primer lugar, y en conferencia de prensa al terminar el partido contra Portugal, mencionó que “yo imagino que la gente está ilusionada porque el otro día, yo dije que me contrataron para clasificar al Mundial, y ahora la gente te pide el campeonato, si no, no sirve de nada. Ilusión hay y es nuestra, pero vamos partido a partido”.

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Colombia había conquistado a Uzbekistán y a República Democrática del Congo, pero fue el empate contra Portugal la que encendió de forma oficial la ilusión colombiana.

“Este rival lo que hizo fue que nos demostró un crecimiento propio de la exigencia a un nivel mayor, y en ese sentido estoy contento y agradecido con el equipo. Uno compara con el rival muchas veces y a priori, este era el rival a vencer, que nos iba a probar, y así fue, los muchachos estuvieron a la altura de jugar contra un candidato y lo han hecho de la mejor manera”, mencionó Lorenzo.

“Es la pasión de la gente lo que transmite al equipo y lo manifiesta y nos hace muy bien, ojalá dure hasta el último día del Mundial. Estoy agradecido con la gente que nos quiere, nos compromete a seguir creciendo y hacer las cosas mejor”, agregó.

Colombia enfrentará a Ghana el próximo viernes 3 de julio en el estadio Kansas City, y a pesar de que “era imposible” saber cuál de los ocho mejores terceros lugares podía tocarle en dieciseisavos, el estratega sudamericano comentó que “conozco algunos jugadores que están en buenos clubes de Europa y va a ser un rival difícil, no hay rivales fáciles así que tomaremos las precauciones del caso, siempre manteniendo nuestra identidad”.