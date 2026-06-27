La leyenda sigue creciendo. Lionel Messi alcanzó 19 goles en Copas del Mundo en la victoria de Argentina 3-1 sobre Jordania en el estadio de Dallas, para así cerrar la fase de grupos con tres victorias y sosteniendo su papel de candidata.

Ya con todo decidido para ambas naciones, cada una salía con una misión distinta: Jordania por la campanada y Argentina en busca del cierre perfecto, lo cual consiguió sin problema alguno.

Claro que al tener todo amarrado para la siguiente fase, Scaloni rotó a sus futbolistas para darle rodaje a jugadores que no habían sido recurrentes en el esquema.

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El guion de la primera parte se siguió al pie de la letra. Argentina fue sumamente mejor que los asiáticos y lo mostró desde el pitazo inicial.

El hombre de los primeros 45 minutos fue Giovani Lo Celso, quien disputó sus primeros minutos en una Copa del Mundo, luego de haberse quedado fuera de Qatar 2022 por una lesión y encontró revancha en 2026.

Bastaron seis minutos para que la Albiceleste abriera el marcador por conducto de Lo Celso, pero el jugador argentino estaba en fuera de juego y tuvo que ahogar su grito de gol para su mala fortuna.

El del Betis de España no esperó mucho para, ahora sí, gritar a todo pulmón su primer gol mundialista. Para el 18', el talentoso futbolista tomó el esférico en un tiro libre para colgarlo en el ángulo del arco jordano. La red aún se mecía y Lo Celso festejó con un beso al escudo de la AFA.

El asedio argentino no paraba. En el 27', Lautaro estremeció el travesaño del arco rival, Senesi se encontró el esférico y se lanzó sin miedo, pero su rostro fue golpeado por un defensor rival y el árbitro marcó penalti tras el chequeo en el VAR.

Con media hora en el reloj, Lautaro Martínez convirtió desde los 11 pasos para colocar el 2-0 en el marcador y encaminar la victoria de los actuales campeones del mundo.

En la segunda parte hubo un ligero cambio en los planes del juego. Jordania tomó el esférico y empezó a incomodar a la defensa comandada por Nicolás Otamendi.

Al-Tamari, conocido como el Messi jordano, se encargó de recortar distancias al concretar una estupenda jugada colectiva al minuto 54, un poco antes de la entrada del astro argentino.

Al cumplirse la hora de juego llegó el momento que esperaban los aficionados concentrados en el estadio de Dallas. Lionel Messi entró al terreno de juego para desatar una tremenda ovación por parte de los argentinos y jordanos presentes.

El partido entró en un ritmo semilento, que ni el propio genio argentino logró revolucionar. Jordania se replegó atrás, a la espera de un balón para agarrar mal parado al cuadro sudamericano, y eso complicó a los de Conmebol.

Aunque sus primeros minutos fueron sin mucho protagonismo, Leo frotó la lámpara y sacó una genialidad para el tercer tanto. Con un tiro libre a su favor, el astro albiceleste tomó el esférico y anotó el tercero de la noche, su sexto gol en la Copa del Mundo de 2026 y el número 19 en la historia de los Mundiales.

El partido fue un trámite para Argentina, que se alista para su choque de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde en Miami en un camino que luce más que accesible.