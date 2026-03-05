Charlyn Corral y Katia Itzel García elegirán a la ganadora del boleto inaugural de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dio a conocer los detalles del jurado que seleccionará a la joven futbolista que la representará en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial” entrega el codiciado boleto presidencial número 00001 a una mujer de entre 16 y 25 años, mientras la mandataria observará el evento desde el Zócalo de la Ciudad de México.

El panel evaluador reúne a tres figuras emblemáticas del deporte y la comunicación en México.

¿Quiénes son las figuras del deporte y medios de comunicación que formarán parte del jurado?

Charlyn Corral, máxima goleadora histórica de la Liga MX Femenil y ganadora del Premio Nacional del Deporte 2024, aporta su experiencia como referente del futbol femenil.

Katia Itzel García, árbitra que hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en dos décadas en pitar como central un partido de la Liga MX varonil y reconocida entre las mejores del planeta, evalúa la técnica y el control del balón.

Completa el jurado Gabriela Fernández, periodista pionera en la narración de encuentros de futbol en televisión nacional.

¿Cómo participar en el concurso por el boleto presidencial?

Las aspirantes deben enviar un video de un minuto donde muestren dominadas continuas con el balón.

El comité revisará las propuestas y el trío de expertos elegirá a la ganadora, quien vivirá de cerca el arranque del torneo el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

“Recuerden que el futbol durante muchos años se pensaba que era para hombres”, expresó Sheinbaum en su conferencia matutina.

La presidenta subrayó que, pese a los avances, persisten brechas en el reconocimiento y las condiciones para las jugadoras, y este concurso busca visibilizar y empoderar al sector femenino del deporte.

El partido inaugural del Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, medirá a la selección mexicana contra Sudáfrica en el Grupo A.

El Estadio Azteca, escenario legendario, albergará por tercera vez una ceremonia de apertura mundialista. La iniciativa refuerza el mensaje de inclusión y aprovecha la pasión nacional por el futbol para destacar el talento joven de las mujeres.