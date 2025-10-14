África ya tiene a sus representantes listos para la gran cita del futbol mundial.

Con la expansión del torneo a 48 equipos, el continente africano contará con nueve selecciones clasificadas directamente a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre las clasificadas destacan potencias consolidadas como Senegal, Marruecos y Egipto, así como selecciones que han demostrado un crecimiento notable en los últimos años, como Cabo Verde y Sudáfrica.

Cada una de estas naciones ha superado una exigente fase de clasificación en la Confederación Africana de Futbol (CAF), donde el margen de error es mínimo y la competencia, feroz.

La clasificación ha significado en cada uno de los nueve casos, una enorme alegría para los aficionados, quienes al igual que los futbolistas han soñado con el momento de llegar al torneo de FIFA y mostrar su talento ante el mundo.

En la lista, que ha sido conformada de manera directa en su totalidad, destaca Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, llega como una de las grandes esperanzas del continente, además de Egipto, liderado por Mohamed Salah.

LAS NUEVE SELECCIONES DE ÁFRICA QUE HAN LOGRADO SU PASE