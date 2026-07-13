Francia se mide ante España con el objetivo de arrebatarle el boleto para final del Mundial 2026 y de quitarse esa espina que tiene al no haberla podido vencer en sus dos duelos más recientes.

Para Adrien Rabiot, Les Bleus llegan “en las mejores condiciones posibles” porque todo les “está saliendo bien”, pero aceptó que deben estar 100% “concentrados” para alcanzar la meta que tienen trazada desde el inicio del torneo: estar en la disputa por el título.

“Tenemos confianza por el camino que hemos recorrido hasta ahora, pero siempre con la humildad que nos ha caracterizado desde el inicio de la competición. Nada garantiza que vayamos a ganar, vamos a preparar muy bien este partido y tenemos que creer en nosotros. Tenemos ganas de darlo todo [porque] nuestro objetivo es llegar a la final”, aseguró.

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El volante francés también habló sobre si el equipo de Didier Deschamps trabaja enfocado en cómo detener a Lamine Yamal y aprovechó para dejar en claro que no se intimidan ante ningún jugador.

“No hay ningún plan específico contra él, estamos concentrados en la selección española, no en un jugador en particular. Sabemos que es peligrosa en todos los aspectos, ya sea en el ataque, con la posesión o atacando espacios reducidos. Debemos concentrarnos en eso, no estoy pensando necesariamente en un jugador en concreto y, obviamente, no le tenemos miedo a nadie”, sentenció.

De igual forma, Jules Koundé opinó acerca de las declaraciones que el futbolista español de 19 años hizo de que los franceses “no pueden decir que son mejores” porque no les han podido ganar en los últimos dos años.

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“En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Conozco muy bien a Lamine, sé como es y, para mí, es una muestra de confianza; lo hace siempre también con el Barça, confía muchos en sus virtudes y en las del equipo donde juega, así que nada, lo veo como una motivación extra para él y nada más”, señaló su compañero blaugrana.

Tácticamente, el lateral derecho francés compartió que Francia necesitará quitarle el balón a La Roja para estar más cerca de la clasificación a la final y afirmó que es capaz de desarrollar el mismo estilo de juego al que está acostumbrado su rival.

“Creo que son dos equipos muy ofensivos y que les gusta tener la pelota. Sabemos que, históricamente, España [domina] un juego de posesión, aunque también te puede hacer daño en transiciones, [pero] nosotros también; somos un equipo que está cómodo jugando con la pelota y también podemos jugar un poco más abajo y explotar en transiciones porque tenemos mucha calidad para jugar así. Mañana vamos a tener que buscar la pelota porque contra España no puedes dejársela los 90 minutos”, puntualizó.