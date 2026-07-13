La Final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo, también promete un gran espectáculo fuera de la cancha. La FIFA organizará un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con un cartel repleto de estrellas internacionales.

Los principales artistas confirmados para el show son Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS, quienes encabezarán un espectáculo que se realizará el próximo 19 de julio en el estadio New York New Jersey.

Pero ellos no serán los únicos. La organización del certamen también confirmó la participación del cantante Burna Boy, la banda Coldplay junto al coro infantil PS22, además del reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel.

Lee también Argentina vs Inglaterra: ¿Por qué existe tanta rivalidad entre ambas selecciones?

La presencia de Justin Bieber fue la incorporación más reciente y terminó de completar una lista integrada por estrellas de distintos géneros musicales.

De acuerdo con los informes, el espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos, aunque el descanso del partido se extenderá a unos 25-30 minutos para permitir el montaje y desmontaje del escenario.

Con esto, se celebrará una fiesta total en el estadio de los Giants y Jets de la NFL, que juntará lo mejor del futbol mundial, y el show de un par de los mejores artistas del globo.