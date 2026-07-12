La selección francesa llegó a las 18:13 hora local de este domingo a Dallas procedente de Boston, para ultimar su preparación de cara a las semifinales del Mundial que le enfrentarán a España este martes.

Una jornada en la que Francia llevó a cabo una atención a medios, en la que mostraron su respeto a Lamine Yamal y confianza en que su defensa les hará estar por encima del extremo de la selección española, y un entrenamiento en Boston, los galos pusieron rumbo a Dallas.

A la ciudad tejana llegaron tras tres horas y media de vuelo y se dirigieron a descansar a su hotel de concentración, el mismo en el que se alojó Portugal para disputar los octavos de final ante España, bajo un fuerte despliegue de seguridad.

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Más de 30 vehículos de policía aguardaron a la llegada de España, a los que se sumó la expedición policial que les escoltó desde el aeropuerto.

Uno a uno, la expedición, liderada por Kylian Mbappé, autor de ocho tantos en este Mundial, fueron bajando del autobús y entrando al hotel, saludando desde la distancia a los aficionados que durante más de una hora esperaron la llegada de los futbolistas detrás del perímetro de seguridad.

Kylian Mbappe en festejo de gol con la selección de Francia, durante los 16vos de Final de la Copa del Mundo de 2026 - Foto: AP

Una vez en Dallas, Francia llevará a cabo el lunes 13 de julio su último entrenamiento de preparación para un partido contra España de semifinales en el que confían en tomarse la revancha de los dos últimos enfrentamientos, en los que, en la misma instancia, fueron derrotados en la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024.