El país que levante la Copa del Mundo se llevará hasta 50 millones de dólares por coronarse como campeón, según reveló la FIFA. Este premio representa ocho millones más de lo que Argentina se llevó al bolsillo en Qatar 2022.

De acuerdo a la FIFA, en total se repartirá una bolsa de 665 millones de dólares para las 48 selecciones que participarán en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Hace tres años, en Qatar, la bolsa fue de 440 millones de dólares.

La premiación económica no solamente será para el campeón, cada uno de los países participantes se llevará 1.5 millones de dólares con el fin de darle cobertura a sus gastos de preparación. Y dependiendo de cómo se desempeñen en la Fase de Grupos, la bolsa de las federaciones —que formarán parte del Mundial— podría aumentar aún más.

Lee también ¿Santiago Giménez se pierde el Mundial 2026? Esto piensan en la Selección Mexicana

Balón Trionda - Foto: Imago7

Así se repartirá la bolsa en el Mundial de 2026

Mientras que el campeón de la Copa del Mundo se quedará con 50 millones de dólares y el subcampeón con 33 millones de dólares, el resto de la premiación económica se repartirá así:

Por quedar del lugar 33 al 48: 9 millones de dólares.

9 millones de dólares. Por quedar del lugar 32 al 17: 11 millones de dólares.

11 millones de dólares. Por quedar del lugar 16 al 9: 15 millones de dólares.

15 millones de dólares. Por quedar del lugar 8 al 5: 19 millones de dólares.

19 millones de dólares. Por quedar en cuarto lugar: 27 millones de dólares.

27 millones de dólares. Por quedar en el tercer lugar: 29 millones de dólares.

Lee también Selección Mexicana confirma tres partidos más como preparación para el Mundial 2026; uno será en Querétaro