A medida que nos acercamos al Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la cuenta regresiva se siente más intensa que nunca.

Con menos de seis meses por delante, el planeta entero parece vibrar con la anticipación de lo que será la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en Canadá, México y Estados Unidos.

Lee también: Gina Holguín: La colaboradora de TUDN se despide de programa: "Cierro un capítulo en mi vida"

Ya se respira el ambiente mundialista en las calles y en las conversaciones cotidianas; y no sólo en el entorno físico, también las redes sociales y el mundo digitan comienzan a teñirse con los colores de la justa mundialista, como el caso de la plataforma de series y películas Netflix, que se une a esta fiebre del balompié de una manera muy especial.

¿De qué manera se unirá Netflix a la fiebre del Mundial 2026?

Y es que la plataforma de emisión en línea Netflix lanzará un videojuego de futbol de la FIFA antes de que comience el Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Los suscriptores de la plataforma podrán acceder, sin costo adicional, a través de 'Netflix Games' y su desarrollo lo ha ejecutado la empresa de videojuegos 'Delphi Interactive', con sede en Estados Unidos.

"El Mundial de 2026 será el acontecimiento cultural del año. Con este videojuego, los aficionados podrán sentir la emoción de la competición desde su casa. Queremos volver a los orígenes del futbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con sólo apretar un botón", afirmó el estadounidense Alain Tascan, presidente de Netflix Games.

FIFA is changing the game.



Get ready for a newly reimagined FIFA football simulation game developed by Delphi Interactive exclusively on Netflix Games this summer — just in time for FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/i4SRfbKrd7 — Netflix (@netflix) December 17, 2025

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, añadió que esta nueva versión "cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de futbol".