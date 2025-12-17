Gina Holguín: La colaboradora de TUDN se despide de programa: "Cierro un capítulo en mi vida"

La conductora y actriz Gina Holguín sorprendió a sus seguidores con un emotivo anuncio en redes sociales, donde confirmó el cierre de una etapa significativa en su carrera profesional.

Conocida por su versatilidad en la televisión mexicana, Holguín ha consolidado su lugar en Televisa gracias a su participación en diversos proyectos, incluyendo su rol como colaboradora en la cadena deportiva TUDN y como coprotagonista en la serie "Vecinos".

Casada con el narrador deportivo Andrés Vaca, Georgina ha equilibrado su vida personal y profesional, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la televisora de San Ángel.

En un video grabado desde las instalaciones del estudio, la también modelo expresó su gratitud por los años compartidos con el público y sus compañeros.

¿Cuál ese el proyecto del que se despidió la conductora de TUDN, Georgina Holguín?

"Hoy cierro un capítulo muy importante de mi vida. Este es mi último día en "Expreso de la Mañana" y no podía irme sin decir gracias, desde lo más profundo de mi corazón", escribió en Instagram, acompañando el mensaje con un recuento de las personas que la acompañaron en esta trayectoria de 14 años.

Holguín agradeció especialmente a los televidentes que la siguieron fielmente y a colegas como: "Erika Honstein, Adriana Rivera Melo, José Ramón “La Estaca”, El Rudo Rivera, Lalo Salazar, Lalo San Martín, Quique, Alonso Cabral, Ximena Cervantes, Ana Luisa, Ulises de la Torre, Davis Ramos “Repor”, Héctor Alonso “Minish”, Ana Lucía, Esteban Arce, Daniela Baeza, Yuridia Durán, Montserrat Curis", al asegurar que los llevará siempre en su corazón.

Tras revelar que se despedía específicamente del noticiero "Expreso de la Mañana", Gina explicó los motivos de su decisión: buscar nuevos horizontes sin abandonar Televisa.

"Esto no es un adiós. Nos seguimos viendo en Deportes, en Vecinos y en nuevos proyectos que vienen con mucha ilusión. Estoy segura de que, como siempre, contaré con su apoyo", enfatizó.