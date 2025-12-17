El pasado fin de semana se conoció al campeón del futbol mexicano: el Toluca, equipo que luego de una final cargada de dramatismo ante los Tigres se consagró como monarca del torneo Apertura 2025 y bicampeón del balompié nacional.

Sin embargo, más allá de las acciones que ocurrieron durante el partido de vuelta de la gran final en el Estadio Nemesio Díez y de los 24 penaltis que se cobraron en la tanda para definir al ganador del certamen de la Liga MX, lo que ha robado protagonismo a los Diablos Rojos ha sido la polémica entre el técnico choricero Antonio Mohamed y el periodista de TUDN, David Faitelson.

Y es que hay que recordar que luego de que los escarlatas levantaran el título, el 'Turco' Mohamed se lanzó con todo en contra del comunicador de Televisa, debido a que este último lo criticó y puso en duda su ética y moral por hacer modificaciones en su arco al poner al cancerbero Luis García Palomera en lugar de Hugo González.

En pleno programa en vivo de TUDN, el estratega argentino impidió que fuera entrevistado y lanzó un mensaje contundente contra Faitelson, incluida una mentada de ma...

En medio de dimes y diretes entre ambos personajes, varios han sido los comentaristas y especialistas que han dado su punto de vista sobre el tema, sobre todo, algunos que mantienen rencillas del pasado con el comunicador de Televisa.

Como el caso de Odín Ciani y José Ramón Fernández, quien incluso lo bautizó con un nuevo apodo: "el Frankenstein de Chapultepec.

Pero no sólo Joserra ha arremetido contra Faitelson, también el hijo del experimentado comentarista, Juan Pablo Fernández, ha entrado en la polémica al calificar al excolaborador de TV Azteca y ESPN de "chillón", "reventador" y "hablador".

¿Cuáles han sido los comentarios de Juan Pablo Fernández?

Tras circular los primeros videos sobre la molestia de Mohamed ante Faitelson, Juan Pablo comentó: "Normal, es un hablador el otro, se lo comió su personaje, no es periodista, es solo un reventador con agenda y línea".

"A mi casa también entró mucha mierda. Ahora resulta que te dicen falto de ética y de moral (por hacer tu trabajo) frente a millones de personas y quieres una reunión en privado. Ah y si hubiera sido privada, también lo hubiera ventilado y acusado como buen chillón que es", fue otro de los mensajes de Fernández.

