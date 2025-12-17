La Selección Mexicana se prepara disputar en los primeros meses de 2026 una serie de duelos de preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo. Entre ellos, se encuentra un amistoso ante Portugal, programado para el 28 de marzo, que además servirá como la 'cereza en el pastel' en la reapertura de Estadio Azteca luego de sus remodelaciones.

Este encuentro contra el equipo de Cristiano Ronaldo no solo servirá como prueba clave para el equipo dirigido por Javier 'Vasco' Aguirre de cara a la justa mundialista, sino que también marcara un antes y un después en las historias de oro del Coloso de Santa Úrsula, que pronto será sede de tres ediciones mundialistas (1970, 1986 y la venidera 2026).

Sin embargo, hace una semana la euforia inicial se transformó en caos cuando la plataforma Fanki, encargada de la venta de boletos del partido entre mexicanos y lusitanos, colapsó minutos antes del inicio de la preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banorte, programada a las 9:30 del pasado 10 de diciembre.

¿Cuántos boletos se comercializaron para el partido México vs Portugal a través de la plataforma Fanki?

La boletera Fanki acusó que fue víctima de "trafico malicioso" que ponía en riesgo la venta de entradas, por lo que la preventa se pospuso para el día siguiente, el 11 de diciembre, donde, de acuerdo con información publicada en el sitio web de ESPN, sólo se comercializaron 16 mil 753 boletos.

A esta cantidad se suman 2 mil 740 entradas que fueron puestas a la venta, según el mimo medio, el día 13 de diciembre, cuando se abrió la venta general, misma que duró sólo unos minutos; ya que en muy poco tiempo se anunció que los boletos estaban agotados, lo que generó una ola de críticas por parte de miles de aficionados que se quedaron 'en la fila' y con las ganas de ver a CR7 en el ahora Estadio Banorte.

Si se toma en cuenta que el aforo total del Estadio Azteca tras su remodelaciones será de 85 mil espectadores, y sólo se vendieron 19 mil 493 entradas... ¿en dónde quedaron las otras tres cuartas partes del boletaje?

Según ESPN, 14 mil 300 boletos fueron destinados para palcos y plateas, mientras que los 51 mil 207 restantes "quedaron en manos de los organizadores del partido para cumplir sus compromisos".