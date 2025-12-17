En el siempre candente mundo del periodismo deportivo mexicano, la enemistad entre José Ramón Fernández y David Faitelson volvió a encenderse tras la polémica que protagonizó el segundo con Antonio Mohamed, técnico de Toluca.
Todo comenzó antes de la gran final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Díez.
Faitelson, comentarista de TUDN, cuestionó duramente la decisión de Mohamed de enviar a la banca al portero Hugo González para dar titularidad a Luis García.
El periodista llegó a cuestionar al estratega argentino al asegurar que "le falta ética y moral", palabras que no pasaron desapercibidas por el Turco.
Tras el partido, en pleno programa en vivo de TUDN, Mohamed respondió con furia y retó a Faitelson a que lo confrontara de frente, generando un momento viral que dividió opiniones en el futbol mexicano.
¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre David Faitelson tras la polémica con Mohamed?
Posteriormente, José Ramón Fernández, histórico analista ahora de ESPN y excompañero de Faitelson en TV Azteca, entró en escena y volvió a encender la enemistad y diferencias que arrastran del pasado.
Durante una charla en uno de los programas de ESPN junto a Sergio Dipp, Josérra no se guardó nada.
"Atacando a Mohamed brutalmente 'El Frankenstein de Chapultepec', atacándolo con todo para sacarlo de quicio, previo a un partido de futbol cuando los nervios están a punto", dijo. "Polémica barata la que hizo", expresó Fernández luego de ponerle un nuevo apodo a Faitelson luego de la diferencia de este último con Mohamed, defendiendo claramente la postura del técnico.
Dipp recordó que Faitelson había sido alumno suyo años atrás, a lo que José Ramón respondió : "fue el más imbécil".
Esta nueva capítulo en la larga rivalidad entre ambos periodistas demuestra que las diferencias personales siguen vigas a pesar del tiempo.