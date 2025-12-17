En el siempre candente mundo del periodismo deportivo mexicano, la enemistad entre José Ramón Fernández y David Faitelson volvió a encenderse tras la polémica que protagonizó el segundo con Antonio Mohamed, técnico de Toluca.

Todo comenzó antes de la gran final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Díez.

Faitelson, comentarista de TUDN, cuestionó duramente la decisión de Mohamed de enviar a la banca al portero Hugo González para dar titularidad a Luis García.

El periodista llegó a cuestionar al estratega argentino al asegurar que "le falta ética y moral", palabras que no pasaron desapercibidas por el Turco.

Tras el partido, en pleno programa en vivo de TUDN, Mohamed respondió con furia y retó a Faitelson a que lo confrontara de frente, generando un momento viral que dividió opiniones en el futbol mexicano.

El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano… pic.twitter.com/6nwxsHZqSz — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2025

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre David Faitelson tras la polémica con Mohamed?

Posteriormente, José Ramón Fernández, histórico analista ahora de ESPN y excompañero de Faitelson en TV Azteca, entró en escena y volvió a encender la enemistad y diferencias que arrastran del pasado.

Durante una charla en uno de los programas de ESPN junto a Sergio Dipp, Josérra no se guardó nada.

"Atacando a Mohamed brutalmente 'El Frankenstein de Chapultepec', atacándolo con todo para sacarlo de quicio, previo a un partido de futbol cuando los nervios están a punto", dijo. "Polémica barata la que hizo", expresó Fernández luego de ponerle un nuevo apodo a Faitelson luego de la diferencia de este último con Mohamed, defendiendo claramente la postura del técnico.

🚨José Ramón Fernández (@joserra_espn) le Pone un NUEVO apodo a David Faitelson (@DavidFaitelson_) . 🫵🏼🤣🤡pic.twitter.com/8Za0vELraU — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) December 17, 2025

Dipp recordó que Faitelson había sido alumno suyo años atrás, a lo que José Ramón respondió : "fue el más imbécil".

Esta nueva capítulo en la larga rivalidad entre ambos periodistas demuestra que las diferencias personales siguen vigas a pesar del tiempo.