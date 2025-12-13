Cada vez son menos los días para el inicio del Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, por ello la cuenta regresiva se siente más intensa que nunca.

A menos de 180 días para el silbatazo inicial, el planeta entero parece vibrar con la anticipación de lo que será la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en Canadá, México y Estados Unidos.

Es por eso que ya se respira el ambiente mundialista en las calles, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas.

El reciente sorteo de grupos ha encendido la pasión, mientras que las ciudades sede comienzan a decorarse con banderas, murales y eventos previos que anuncian la fiesta del futbol que unirá a tres países en un solo latido.

Además la compra de boletos refleja esta euforia desbordada: en solo las primeras 24 horas de la tercera fase de ventas, la FIFA recibió cinco millones de solicitudes de más de 200 países, a pesar de las críticas por los precios elevados.

Mientras tanto, las selecciones que ya están clasificadas comienzan a planear su trabajo de cara a la justa y a analizar las que serán su sedes para una vez que inicie el Mundial.

¿Cuáles son las selecciones que visitaron las instalaciones del Atlas de cara al Mundial 2026?

De hecho, luego de que se realizó el sorteo de la fase de grupos, Corea del Sur y Colombia, que jugarán partidos en México, ya visitaron las ciudades en donde se alojarán y ambas estuvieron en Guadalajara.

Ambos seleccionados ya visitaron las instalaciones del Atlas, equipo que la Liga MX que presumió a través de las redes sociales la vistita de los colombianos y los sudcoreanos para conocer de cerca sus instalaciones para que se convierta en su base de operaciones.

"Las delegaciones de Colombia y Corea del Sur visitaron las instalaciones de Academia AGA. Esto con miras al Mundial 2026", escribieron los rojinegros junto a un comunicado.

"En el marco de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y tras la publicación del calendario oficial que confirma a Guadalajara como una de las sedes del torneo, ambas federaciones mostraron un interés particular en Academia AGA, previamente considerada por la FIFA como una de las posibles bases operativas para selecciones participantes", se lee en el documento.

De acuerdo con la información compartida por los atlistas, ambas escuadras evaluaron las instalaciones y pudieron conocer la funcionalidad del complejo, y expresaron comentarios positivos sobre la funcionalidad, distribución y estética del espacio para realizar sus entrenamientos.