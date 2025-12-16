Se han encendido las alarmas en la Selección Mexicana. A menos de seis meses para el debut en el Mundial 2026, hay preocupación en torno a Santiago Giménez.

El delantero del AC Milan ha tenido que lidiar con una lesión en el tobillo derecho, que lo aqueja desde hace ya varios meses. Diversos reportes desde Europa señalan que podría intervenirse quirúrgicamente y esta situación preocupa en el seno tricolor.

“Sí, el tema de Santi, comentábamos con el doctor… se hará una revisión profunda entre hoy y mañana [ayer y hoy], entre él y su club decidirán. El jugador no es de la Selección, podemos apoyar y recomendar, pero la última decisión es de los clubes; lo que se tenga que hacer está a tiempo de llegar al Mundial”, declaró Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales.

Se espera que el delantero rossonero llegue a tiempo para los encuentros de marzo, en los que el equipo de Javier Aguirre enfrentará a Portugal y Bélgica.

Los duelos de enero y febrero serán únicamente con jugadores de la Liga MX, al no ser Fecha FIFA. “Serán de la Liga local, 30-35 jugadores que tenemos. Es una oportunidad para ellos de pelear por un lugar”, concluyó Davino.

¿Desde cuándo no juega Santiago Giménez?

Desde finales de octubre, cuando el Milan visitó al Atalanta, Santiago Giménez tuvo que parar para atende runa lesión en el tobillo que no lo había dejado estar al 100 por ciento en la cancha.

El delantero mexicano, quien contrario a la temporada pasada que encajó en el equipo bien con sus goles, este semestre arrastraba una larga sequía de anotaciones, que generó rumores sobre su posible salida del equipo.

Pese a que se esperaba que hace un par de semanas ya estuviera disponible con el cuadro rossoneri, no se ha podido curar de su lesión, por lo que todo apunta a que se tendrá que someter a una cirugía.