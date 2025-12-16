Javier Aguirre está viviendo su tercera etapa al frente de la Selección Nacional, misma que hasta el momento ha sido bastante irregular. El Vasco es el encargado de buscar una actuación histórica en el Mundial 2026, que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Se sabe que una vez que el Tricolor concluya su participación en la Copa del Mundo, tercera que se lleva a cabo en el país, dejará el cargo y cederá el honor a Rafael Márquez, que se perfila para el proceso rumbo a 2030.

Lee también Antonio 'Turco' Mohamed le cerró las puertas a la Selección Mexicana y al América: ¿Por Televisa?

¿Cuál será el último partido de Aguirre con México?

Javier Aguirre tomó las riendas de la Selección Mexicana por tercera ocasión. En Corea-Japón 2002, su primer ciclo, tuvo una fase de grupos aceptable. Sin embargo, en octavos de final afrontó su último partido al frente del combinado tras la humillante eliminación a manos de Estados Unidos, después se fue a dirigir al Osasuna en España.

El Vasco regresó para Sudáfrica 2010, donde todo su proceso fue bastante irregular. Una vez más se despidió del conjunto tricolor con una eliminación dura en octavos de un Mundial, esta vez a manos de Argentina.

En la tercera ocasión que se sentó en el banquillo nacional, Aguirre ha dejado mucho que desear. Tras la obtención de la Copa Oro, el equipo mexicano no ha tenido un buen funcionamiento y más de uno se preocupa a seis meses de la inauguración del Mundial 2026.

Ya se conocen a dos rivales de ese campeonato. De debutará ante Sudáfrica y el segundo partido es ante Corea del Sur. El tercer enfrentamiento saldrá de uno de los Repechajes de UEFA.

México tendría que hacer una desastrosa actuación para que el último partido de fase de grupos signifique el adiós de Javier Aguirre de la Selección Nacional. De avanzar, hay varias posibilidades para los dieciseisavos, donde si hay un tropiezo, el Vasco dará un paso al costado en el Tricolor.

Existen muchas posibilidades de que en octavos de final, una fase maldita para el entrenador mexicano en sus participaciones en Copas del Mundo se dé la despedida de Javier Aguirre, debido a que hay muchas opciones de que Inglaterra sea el rival.

De avanzar, Aguirre haría historia al acceder al quinto partido en un Mundial. Lo que es un hecho es que en cuanto México sea eliminado en 2026, marcará el final de la etapa de Javier Aguirre como entrenador.