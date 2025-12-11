Javier Aguirre, desde su etapa como jugador, se caracterizó por ser directo y, como dice una frase, no tener pelos en la lengua. Una vez que se retiró y primero se convirtió en auxiliar técnico, no cambió para nada su actitud y va de frente ante cualquier adversidad.

Si bien, a muchos les gusta la sinceridad del Vasco, otros la han padecido. Dos a los que el estratega hizo ver su triste realidad son Carlos Hermosillo y Luis Flores, ya que tras un comentario se dieron cuenta de que su lugar en la Selección Mexicana no estaba seguro.

Lee también Comentarista más importante de Fox Sports se despide de la televisora: "¡Gracias por cada momento!"

¿Qué le dijo Javier Aguirre a Carlos Hermosillo?

Javier Aguirre era uno de los hombres de experiencia de la Selección Mexicana en el Mundial de 1986 y sabía que tenía su lugar seguro en el cuadro titular de Bora Milutinovic.

Sin embargo, otros jugadores aprovechaban los entrenamientos para tartar de convencer al entrenador serbio de que los considerara en su once inicial, por lo que incluso se quedaban después de las sesiones para perfeccionar su técnica.

Para el Vasco, al menos en un par de casos era innecesarios, debido a que por más esfuerzos que hicieran, desde su punto de vista, serían excluidos del cuadro, simplemente porque trataban de competir ni más ni menos que contra Hugo Sánchez.

Carlos Hermosillo recordó en una charla que tuvo en Fox Sports que previo a la Copa del Mundo de México 86, él y Luis Flores dejaban todo en las prácticas para intentar ser titulares, pero el propio Aguirre apagó ese entusiasmo al recordarle que Hugol, que estaba en España, tenía su lugar más que seguro como titular.

"En 1986, siempre nos quedábamos entrenando tiros a gol Luis Flores y yo, rematando a gol; un día estaba en media cancha, Javier Aguirre, sentado viéndonos cómo rematábamos, y nos grita ‘sigan entrenando, que el que va a jugar es Hugo Sánchez, sigan rematando a gol que el que va a jugar es Hugo Sánchez’", contó Hermosillo entre risas.

Y efectivamente, el Grandote de Cerro Azul se quedó sin jugar un solo minuto en México 86. Por su parte, Flores sí tuvo actividad en tres juegos e incluso pudo marcar un gol.