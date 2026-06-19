Amigos de De10 Sports, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Estados Unidos y Australia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio de Seattle en punto de las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Los americanos mostraron una gran versión en su debut ante Paraguay, y buscarán clasificarse a 16avos de final con tres puntos ante los australianos, en casa.

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Estados Unidos vs Australia, en vivo HOY 19 de junio