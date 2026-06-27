Fernando Muslera pide disculpas a Uruguay tras eliminación del Mundial: "Nunca imaginé sufrir tanto"

Este viernes la Selección de Uruguay fue eliminada oficialmente de la Copa del Mundo 2026 al caer (1-0) contra España en el estadio Guadalajara, en una noche donde los charrúas no pudieron evitar la tragedia de despedirse del torneo de naciones más importante en la primera fase.

Por segundo Mundial consecutivo, Uruguay no logra avanzar de la fase de grupos y esta vez, hay muchos responsables. Uno de los principales es Fernando Muslera, el histórico portero celeste que en esta Copa del Mundo tuvo varios errores, incluido el gol de España con el que pierden el partido.

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Muslera, además, se había equivocado en uno de los goles que Arabia Saudita le convierte a Uruguay. Por eso, en zona mixta al terminar el partido, el portero de Estudiantes de La Plata pidió disculpas al pueblo uruguayo.

"Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara y esta es la manera más cercana que tengo de hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé, como le dije a todos en el vestuario, hoy me toca con la preparación que tuve me toca no haber tenido un buen Mundial, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo aunque no alcance con eso, pero ahora toca estar con los más cercanos, juntar energía y seguir adelante porque este deporte y este puesto tiene eso, a veces te da mucho, a veces te quita", declaró.

Más allá de sus errores, la afición uruguaya no tiene a Muslera como el máximo culpable a señalar, ese lugar lo ocupa Marcelo Bielsa, quien no tuvo buena relación con los jugadores, especialmente después de la última Copa América tras recibir el desprecio público de Luis Suárez. Desde entonces, sus decisiones fueron erróneas y los jugadores le voltearon el vestidor, derivando en esta eliminación mundialista que fue la crónica de una muerte anunciada.

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