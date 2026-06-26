Durante la noche del miércoles 24 de junio, Venezuela sufrió una catástrofe natural que ha cobrado la vida de casi mil personas y en la que cerca de tres mil quinientas han resultado heridas.

A pesar de que han pasado casi 48 horas del terremoto que azotó el norte del país, todavía hay un número indeterminado de personas que no han podido ser rescatadas.

Las labores de rescata continúan en marcha, pero cada vez se vuelve más complicado sacar a las que se encuentran atrapadas bajos los escombros.

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Debido a la complicada situación que se está viviendo en territorio venezolano, la FIFA implementó un minuto de silencio, previo a los partidos de la Jornada 3 de la fase de Grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Antes de que se escuchara el silbatazo inicial en el estadio Guadalajara, Uruguay y España rindieron el emotivo homenaje a todas las víctimas del terremoto.

En un principio, los poco más de 45 mil aficionados que se dieron cita en el inmueble de la Perla Tapatía se quedaron callados y mostraron su respeto.

Sin embargo, con el paso de los segundos, algunos aficionados rompieron el protocolo y comenzaron a lanzar algunos comentarios.

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“Argentina libre” o “saquen a Estados Unidos de Venezuela” fueron algunas frases que se alcanzaron a escuchar en el estadio Guadalajara.

De igual forma, algunos silbidos se hicieron presentes, lo que causó la molestia de las personas que sí querían mantener el minuto de silencio.

Al darse cuenta que los gritos y chiflidos no permitirían que se mantuviera el minuto de silencio, los aficionados comenzaron a aplaudir al mismo.

La lluvia de aplausos apagó los comentarios aislados e invadió el inmueble tapatío para rendir homenaje de otra forma a Venezuela.

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