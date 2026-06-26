Arropada por una marea roja que no dejó de creer, España encontró en Guadalajara lo que tanto anhelaba. La Furia Roja combinó talento, inteligencia y ese toque de fortuna que suele acompañar a los equipos destinados a grandes cosas.

Con autoridad y sin titubeos, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente se impuso (1-0) y confirmó su condición de candidato al título, dejando en su camino a un Uruguay que nunca logró encontrarse. La Celeste, lejos de su esencia combativa, vivió una de esas noches que pesan en la memoria, en las que la historia no alcanza para sostener el presente.

Lejos del estilo compacto que ha caracterizado el proceso de Marcelo Bielsa, Uruguay salió con una propuesta más ofensiva y logró generar peligro en la portería defendida por Unai Simón. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros le impidió reflejar su dominio en el marcador.

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Esas fallas comenzaron a pesar en la confianza del conjunto sudamericano, que poco a poco cayó en la desesperación. En medio de ese escenario, apareció la figura de Fernando Muslera, uno de los referentes celestes, con una acción desafortunada que terminó por inclinar el partido.

Tras un disparo de Álex Baena, el guardameta Fernando Muslera no logró controlar el balón, que terminó por escaparse hacia el fondo de las redes al minuto 41, marcando un golpe anímico del que Uruguay ya no pudo recuperarse.

El error de Muslera, señalado a lo largo del torneo por sus inconsistencias, no pasó desapercibido para Marcelo Bielsa. El estratega tomó una decisión contundente al medio tiempo y prescindió del histórico guardameta, dejando de lado su trayectoria en busca de una reacción inmediata del equipo.

La segunda mitad tuvo un claro dominio español, con Lamine Yamal como la figura más desequilibrante. El joven atacante generó constantes aproximaciones y puso en aprietos a la defensa uruguaya, quedándose cerca en varias ocasiones de ampliar la ventaja.

Con la derrota consumada y la eliminación convertida en un hecho irrefutable, el tiempo pareció detenerse para Marcelo Bielsa en la zona técnica. Inmóvil por unos segundos, y buscando respuestas, el argentino emprendió el camino hacia el vestidor con la mirada baja y el peso de una noche que quedará marcada en su trayectoria.