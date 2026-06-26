Los aficionados de Portugal -y millones de fanáticos de otras nacionalidades en el mundo- sueñan con ver a Cristiano Ronaldo levantar el trofeo de la Copa del Mundo en su sexta y última participación. Junto a una generación dorada de futbolistas, el ‘Bicho’ podría cumplir con la última deuda que tiene con el futbol.

Roberto Martínez, director técnico de Portugal, habló en conferencia de prensa previa al partido contra Colombia, correspondiente a la última jornada del Grupo K, y destacó el nivel actual del conjunto lusitano.

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“Contar con la experiencia de tener un capitán, con ese bagaje de seis mundiales, ayuda mucho, pero también tenemos un grupo con muchos liderazgos. Estamos hablando del capitán del Manchester United, dos de los capitanes del Manchester City, el capitán del Porto, el capitán del Al-Hilal, tenemos un grupo de líderes muy importante, pero creo que el equilibrio emocional y de responsabilidad y libertad para mostrar lo que tenemos es la clave. Estamos en un momento bueno”, declaró Martínez.

Un primer paso importante para acercarse a ese objetivo es vencer a Colombia en el estadio Miami, y para eso, Portugal se preparó desde hace meses de cara al partido más importante de la fase de grupos.

¡El clásico torito! ⚽️



Estrellas de Portugal como Cristiano Ronaldo, Vitinha y Ruben Neves juegan al famoso torito antes de empezar la parte física y táctica del entrenamiento pic.twitter.com/WJrymyEEQJ — De10Sports (@De10Sports) June 27, 2026

Martínez confesó que cuando visitaron Cancún el pasado mes de marzo, con motivo de la reinauguración del estadio Azteca contra México, ahí comenzó la preparación para el partido contra los cafeteros.

“El partido de Colombia lo preparamos desde marzo, tuvimos 13 entrenamientos en Miami para adaptarnos al clima; desde antes del Mundial nos preparamos, porque en Houston era una preparación diferente, pero para el juego de mañana tuvimos 13 entrenamientos para adaptarnos y todo el desafío que representa un campo distinto a los de Europa, pero si hay un juego que preparamos fue este, es el partido que hemos preparado con el mayor número de días”, mencionó.