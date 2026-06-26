La presidenta Claudia Sheinbaum envió felicitaciones a Katia Itzel García por su debut mundialista

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó y reconoció el trabajo de Katia Itzel García, quien fue árbitra en el partido de Túnez y Países Bajos y se convirtió en la primera mexicana en pitar un duelo de la Copa Mundial de Fútbol. Además, volvió a defender a la cantante Julieta Venegas ante las críticas que recibió tras el lanzamiento del cover “La Niña Futbolista”.

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“Imagínense lo que le costó a Katia, de por sí, un árbitro, buen árbitro. Pues, para llegar a un partido del Mundial requiere muchísimos exámenes, tener que pasar distintos filtros. Ahora imagínense para una mujer, ser árbitra de un partido de hombres. Porque a lo mejor podía ser árbitra de un partido de mujeres, pero no, es árbitra de un partido de hombres del Mundial”, expresó.

Ayer, Katia Itzel García Mendoza encabezó el quinto partido de un Mundial dirigido por una árbitra central, desde el estadio de Kansas City. Además, es alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

“Un esfuerzo extraordinario de Katia y de la auxiliar, se llama Sandra, porque es difícil llegar a ese nivel de competitividad. Y habla del esfuerzo personal, pero también de la reivindicación de las mujeres, que podemos ser lo que queramos ser”, dijo la presidenta durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio.