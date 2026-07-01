La Selección de Inglaterra buscará confirmar su condición de favorita este miércoles cuando enfrente a República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, compromiso que también atraerá la atención de México, ya que el vencedor será el próximo adversario del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Antes del encuentro, el estratega inglés Thomas Tuchel dejó claro que su equipo asume con naturalidad la responsabilidad de partir como candidato al triunfo, aunque subrayó que el principal desafío será responder a las expectativas que rodean a su selección.

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"Nos enfrentamos a un equipo ante el cual partimos como favoritos, mientras que ellos pueden asumir el papel de no favoritos. Lo importante es aceptar todo esto, centrarse en aquello que podemos controlar y ofrecer nuestra mejor versión", explicó Tuchel.

El entrenador también señaló: "Considero un privilegio vivir momentos así. Creo que simplemente debemos aceptarlo: somos los favoritos y jugamos contra nuestras propias expectativas. Esperamos llegar más allá de los dieciseisavos de final, así son las cosas. Entonces, ¿por qué no iban a esperar lo mismo nuestros aficionados?"

Aunque Inglaterra ocupa el cuarto lugar del ranking FIFA y RD Congo aparece en la posición 41, el técnico alemán rechazó cualquier señal de exceso de confianza dentro del plantel.

El ganador de este compromiso avanzará a los Octavos de Final, donde lo esperará la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde ver el partido Inglaterra vs RD del Congo?

Inglaterra vs RD Congo

Lugar: Estadio Atlanta.

Hora: 10:00 horas.

Transmisión: ViX Premium Pase Mundial.