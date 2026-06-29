Con 67 años de vida y más de 30 como director técnico, Javier Aguirre destaca por su vigencia y capacidad de manejar partidos gracias a su amplia experiencia como estratega. En su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, firmó la mejor fase de grupos del Tri en una Copa del Mundo y de cara al cruce en dieciseisavos de final contra Ecuador, tiene presente que no quiere repetir errores del pasado.

“Muchas cosas aprendí en esos dos partidos (las eliminaciones del 2002 y 2010), me equivoqué seguramente pero es importante no equivocarse en lo mismo, eso sería un doble error; ahora es un momentos distinto, a nivel personal inclusive, y la gran diferencia es nuestra localía, eso es como nunca nuestro gran jugador número 12”, mencionó en conferencia de prensa el Vasco, que destacó la ilusión de la afición mexicana.

“Somos conscientes de que estamos con un país detrás de nosotros y eso nos motiva muchísimo, entonces diría que estamos todos muy ilusionados con lo que viene”, mencionó.

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Aguirre ha estado presente en cuatro eliminaciones mundialistas entre su etapa como jugador (México 1986), auxiliar técnico (Estados Unidos 1994), y director técnico (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010). Al ser cuestionado sobre qué le ha faltado al Tri para hacer historia en la Copa del Mundo, aseguró que “siempre las eliminaciones han tenido un culpable, que seguramente es el entrenador y uno podría recordar eliminaciones trágicas y podemos hacer 20 mil historias para entender qué se hizo mal, pero las victorias son de los jugadores y las derrotas de los técnicos y me incluyo”.

Sin embargo, evitó encontrar la respuesta en factores externos y mencionó que “el destino, el azar, el arbitraje, la suerte, eso no entra conmigo. Tanto en 2002 como en 2010, hubo eventos puntuales que nos perjudicaron, pero no es más que una justificación absurda después de tanto tiempo”.

En esta Copa del Mundo, la tercera que se juega en casa, Javier Aguirre llega con las cicatrices de batallas perdidas, esas que sirven como combustible para querer cambiar la historia.

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