Brasil vs Japón: EN VIVO - Juego ONLINE - 16avos de final - Mundial 2026

Amigos de De10 Sports, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Brasil y Japón, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Houston en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Aunque los brasileños llegan como favoritos en la previa, Japón han demostrado que puede plantarle cara a cualquiera, por lo que se espera un partido lleno de emociones.

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Brasil vs Japón EN VIVO hoy