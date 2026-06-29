La Copa del Mundo 2026 entra de lleno en la fase de dieciseisavos de final y este lunes 29 de junio habrá tres partidos que prometen emociones, con selecciones como Brasil, Alemania y Países Bajos buscando su boleto a los octavos de final.

El primer encuentro del día será Brasil vs Japón, un duelo entre una de las favoritas al título y una selección japonesa que ha sorprendido durante el torneo. El partido comenzará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse exclusivamente por el plan mundialista ViX.

La selección de Brasil celebra uno de los goles de su partido ante Haití. FOTO: AP

Más tarde será el turno de Alemania vs Paraguay, un choque en el que los alemanes intentarán confirmar su candidatura al campeonato ante una selección sudamericana que buscará dar la sorpresa. El encuentro arrancará a las 14:30 horas y será transmitido por Canal 5, Azteca 7, TUDN y el plan mundialista de ViX.

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La jornada cerrará con Países Bajos vs Marruecos, dos equipos que llegan con argumentos para pelear por el pase a la siguiente ronda. El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas y el partido también podrá seguirse por Canal 5, Azteca 7, TUDN y el plan mundialista de ViX.

Países Bajos y Marruecos llegan a Monterrey para 16avos de final / Foto: Imago7/AFP

Partidos del Mundial HOY, 29 de junio