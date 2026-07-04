Jordan Henderson admite que jugar ante México en el Azteca tiene un sabor muy especial

El reto de la selección inglesa en México comenzó desde que aterrizaron en territorio nacional. Jordan Henderson, mediocampista de Inglaterra, aceptó sentir “algo raro” cuando llegó a la capital del país.

Sin embargo, el experimentado futbolista del Brentford considera que ya comenzaron a trabajar con eso desde su entrenamiento en territorio universitario, en La Cantera de los Pumas, donde tuvieron su última práctica antes de enfrentar a México este domingo.

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“Sí lo puedes sentir, incluso desde que aterrizas, sientes algo y durante el entrenamiento sentí que en los primeros 10-15 minutos dejé de pensar en eso para entrenar. Ojalá mañana en el partido el enfoque esté en únicamente en el juego”, declaró el ex del Liverpool.

Para Henderson, el partido ante la Selección Mexicana en el estadio Ciudad de México, por el boleto a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, no se compara con ningún otro que haya disputado a lo largo de su carrera.

“No creo que este juego se compare con otro en el que haya estado involucrado, he estado en juegos de alto nivel, en Champions League, pero una Copa del Mundo en México contra México, nada se compara con eso. Por eso es un juego muy especial y todos estamos emocionados por tener este reto”, aseveró el futbolista de 36 años.

Ganar es lo único que tiene en la cabeza Henderson, el técnico Thomas Tuchel y el resto de la plantilla. Saben que el reto será grande en el Colosos de Santa Úrsula, pero no temen a la localía del conjunto de Javier Aguirre.

“Definitivamente, es una gran ocasión, no tienes un mejor lugar para estar en México que en este estadio jugando contra la Selección Mexicana. Para nosotros como equipo, nuestro objetivo es venir y ganar el juego, eso viene con retos porque México es un gran equipo, con grandes jugadores, pero todos los partidos son difíciles y todos estamos esperándolo con ansias”, concluyó el futbolista inglés.