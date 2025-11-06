El costarricense Keylor Navas, tricampeón de la Liga de Campeones de la UEFA con Real Madrid, le solicitó este jueves a los niños y jóvenes centroamericanos que se forjen un carácter a prueba de todo para cumplir sus sueños.

"Lo que deben hacer todos los chicos de nuestra región es creer. Tener un carácter fuerte y creer sí mismos porque siempre van a existir muchos obstáculos y comentarios negativos, pero con fe y confianza en uno es como podemos lograr lo que nos proponemos", afirmó el actual guardameta de los Pumas UNAM mexicanos.

Navas recordó con satisfacción su paso por equipos como el Real Madrid, Paris Saint-Germain y Nottingham Forest en Europa; Newell's Old Boys de Argentina y ahora su tiempo con Pumas, los cuales tomó como un premio a la perseverancia que tuvo para sobreponerse de joven a situaciones como la de no tener ni para comprarse unos guantes para jugar.

"Me siento privilegiado de la oportunidad de jugar en todos estos países; cumplí algo que desde niño soñé. Dios me dio talento y carácter fuerte. Muchos niños en nuestra región saben lo que es no tener para uno guantes, ni zapatos de fútbol. En mi caso eran más las ganas de cumplir esos sueños, es lo que les digo; tengan fuerza para cumplirlos", subrayó.

El tres veces mundialista también habló de la confianza que tiene para que su selección clasifique a la Copa del Mundo de 2026.

Lee también Aficionados de Brasil explotan por la playera de visita que usará en Mundial 2026

Keylor Navas en partido con Pumas, durante el Apertura 2025 de la Liga MX - Foto: Imago7

"Claro que con la selección queremos ir al Mundial, sabemos lo que nos jugamos. Al nivel mental el trabajo es el mismo. Siempre me cuido de la misma manera, cuando hace uno las cosas así el final es casi siempre satisfactorio y tenemos confianza en que así será", dijo sobre la clasificación que Costa Rica enfrenta.

Keylor Navas es el capitán de los Pumas UNAM, uno de los equipos más populares del fútbol mexicano, con los que este sábado buscará amarrar su clasificación al repechaje para luego intentar hacerse con un lugar en la fase final para pelear por el título.

"Aún tenemos la opción de avanzar, no nos pueden menospreciar. No es la primera vez ni la última que van a darnos por derrotados, pero nosotros debemos concentrarnos y dar todo en el campo para ganar", concluyó.

Este sábado, en la última fecha del Apertura, Pumas, que es décimo, visitará al Cruz Azul, líder del torneo, partido en el que una victoria le asegura su lugar en el repechaje; un empate o una derrota lo hará depender de otros resultados.