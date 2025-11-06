Después de que la FIFA diera a conocer que el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, se encuentra entre los nominados al mejor entrenador del año por el Premio The Best, se desató un debate en redes sociales.

Si bien es cierto que —de la mano con el combinado nacional— el "Vasco" conquistó la Nations League de la Concacaf y la Copa Oro, su nominación tomó por sorpresa a los seguidores del Tricolor.

En la lista de los entrenadores nominados, se encuentran figuras como Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona) y Enzo Maresca (Chelsea), fuertes en el balompié europeo.

Esto, sumado a la ausencia de resultados que últimamente ha acompañado a la Selección Mexicana, provocó que los usuarios de X crearan todo tipo de memes respecto Aguirre. Estos son algunos de ellos.

Así se dio la respuesta en redes sociales, después de que la FIFA publicara la lista de nominados

Javier Aguirre entre los finalistas The Best de la FIFA como Mejor Entrenador del 2025.https://t.co/cqJnqsJ7uU pic.twitter.com/ICp57SU7Wp — Alejandro Montes (@amontes_98) November 6, 2025