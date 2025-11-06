El Mundial 2026 no comienza aún, pero algunos aficionados ya se están decepcionado con algunos detalles que se han filtrado. Principalmente los amantes y coleccionistas, ya que los diseños están lejos de las expectativas que se habían creado en estos años.

Apenas el miércoles por la noche Adidas presentó las indumentarias de las selecciones a las que patrocina, entre ellas la de México, que ha dividido opiniones entre los que la amaron y la odiaron.

¿Afición de Brasil detesta playera de visita para Mundial 2026?

Desde hace unas semanas ha habido mucha polémica entre los aficionados de Brasil, sobre todo cuando se enteraron que una de las playeras que su selección usaría en el Mundial 2026 sería roja.

Al parecer la marca que patrocina al Scratch du Oro escuchó a los fanáticos y la descartó. Sin embargo, el jersey que lo sustituirá no será tampoco del agrado de los brasileños.

En redes sociales se filtró una playera, que supuestamente es la que usarán de visita en la Copa del Mundo del próximo año que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, los comentarios sobre la prenda son bastante negativos.

Esta sería la playera de visita que Brasil usará en el Mundial 2026. Foto: Especial

La casaca combina el color negro con un tono entre azul y morado, con un par de añadidos en amarillo. En el centro aparece del escudo y la gran novedad será que es patrocinada por la marca Jordan, que en los últimos años ha estado apostando por ingresar al futbol.

Los hinchas de la cinco veces campeona del mundo están furiosos, debido a que no tiene nada qué ver con la tradición del equipo. Muchos esperan que esta filtración sea falsa y los sorprendan en los próximos días con un diseño más atractivo y que esté a la altura de Brasil.