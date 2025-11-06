Raúl Orvañanos es actualmente uno de los comentaristas más reconocidos del país. El principal motivo son sus características frases que lanza a la hora de narrar los partidos, ya que algunas hasta en tema viral se convierten.

Recién fue presentando con el nuevo Fox, donde se encargará de amenizar los encuentros de la Liga MX que transmite su cadena. Si bien, siempre ha sido un profesional detrás del micrófono, siempre será recordado por renunciar a Televisa en plena Final de un Mundial.

Lee también Venden en famoso tianguis un trofeo del América por ¡100 mil pesos!

¿Por qué renunció en pleno partido Orvañanos a Televisa?

Raúl Orvañanos una vez que salió de Imevisión llegó a Televisa, donde no tardó mucho tiempo en convertirse en el jefe del área de deportes de la televisora, puesto que conservó por mucho tiempo.

No obstante, previo al Mundial de Alemania 2006, todo cambió de manera drástica en la vida del comentarista, debido a que los fueron relegando, porque la nueva apuesta era Javier Alarcón.

La gota que derramó el vaso fue cuando le informaron que dejaría de ser el conductor principal del programa de ‘La Jugada’, por lo que amenazó con irse de la empresa si eso ocurría.

“Cuando viene el Mundial del 2006 tenía la encomienda de narrar los partidos de la Selección con Enrique Bermúdez. Una vez terminara la participación de México en el Mundial, tal y como en el 2002, yo me incorporaba al programa de La Jugada, que lo desarrollé yo, pero resulta que en el 2006 ya no.

"Lo veía venir, me fui al Mundial a narrar mis partidos, viví en Berlín, pero ya veía venir que no me querían en La Jugada. Yo le avisé a mi entonces jefe, Ricardo Pérez Teuffer, que si me quitaban de La Jugada yo me iba de Televisa, no me creyeron y se lo dieron a Javier Alarcón, así es que me fui", señaló Orvañanos.

Finalmente, pese a que le tocó narrar la Final de ese Mundial, no cambió de parecer. Lamentablemente el Perro Bermúdez, con quien compartió micrófono, fue con quien se desquitó Raúl Orvañanos.

"Me busca en aquel año Fox Sports, que en aquel entonces apenas empezaba con un par de programas. Le avisé a mi hermano que me iba de Televisa y me tocó narrar la Final del 2006 entre Italia y Francia.

“Al terminar dejé los audífonos y le dije al Perro: 'Nos vemos mi querido brother, ya me voy'. Me preguntó a dónde me iba y le dije: '¡Qué chingados te importa!', me salí y eso fue lo último que hice en Televisa", recordó el cronista en charla con ‘Apuntes de Rabona’.