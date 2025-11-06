Uno de los nombres que parecía seguro en la lista de convocados de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de noviembre, era el de Gilberto Mora, quien se ganó a pulso su puesto en el Mundial Sub-20 que se realizó en Chile.

Sin embargo, todo parece indicar que la presencia de Morita en la Selección Mexicana está en vilo, lo que representaría un duro golpe en sus aspiraciones por estar en el Mundial 2026.

¿Por qué no convocarán a Gilberto Mora?

Gilberto Mora, con 17 años recién cumplidos, es una de las promesas del futbol mexicano, ya que a su corta edad ha mostrado condiciones y carácter dentro del terreno de juego.

En la pasada Copa Oro sorprendió al ganarse la titularidad con el Tricolor, en el Mundial Sub-20 fue una de las figuras, por lo que se habla de que el Real Madrid lo está siguiendo de cerca para un posible fichaje.

El Vasco es consciente de lo que Mora puede hacer dentro de la cancha, por lo que lo considera en su lista definitiva para la Copa del Mundo del año próximo, pero desea seguirlo viendo en duelos de preparación.

Gilberto Mora se lesionó con Xolos tras regresar del Mundial Sub-20. Foto: Imago7

Lamentablemente para el canterano de Xolos su convocatoria para enfrentar los partidos de Paraguay y Uruguay, en lo que serán los últimos compromisos de México este año.

Recién se dio a conocer que Gilberto sufrió una fractura en una mano, lo que lo alejará de las canchas un tiempo considerable. No obstante, Aguirre desea aguantar todo el tiempo posible para poder saber si estará disponible para la actividad del combinado nacional de las siguientes semanas.

Pese a que hay una leve esperanza de verlo de regreso con la Mayor, la realidad es que es poco probable que Gilberto Mora se ponga la playera verde para enfrentar a los guaraníes en Torreón y a los charrúas en San Antonio, Texas.