Después de vencer a Sudáfrica y a Corea del Sur, la Selección Mexicana llega al último partido de la fase de grupos con la tranquilidad de tener asegurado el primer lugar del Grupo A sin importar el resultado contra República Checa. Esa confianza y seguridad se transmite en los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento.

En esta Selección Mexicana la unión y buen ambiente entre los jugadores son algunas de las claves del éxito demostrado en esta primera etapa de la Copa del Mundo. En el entrenamiento matutino de este lunes los primeros en salir al campo de juego fueron los porteros Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Raúl Rangel. El primero de ellos, podría ser uno de los cambios que tenga preparados Javier Aguirre para este encuentro contra Chequia. El Vasco, como acostumbra, dedicó al menos 15 minutos a prestar particular atención a las prácticas de sus guardametas.

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Comienza el entrenamiento de la Selección Mexicana 🇲🇽 en el Centro de Alto Rendimiento



Este miércoles el Tri enfrenta a República Checa en el estadio Ciudad de México 🏟️



Nicolás Schiller - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/c8ADebYKbr — De10Sports (@De10Sports) June 22, 2026

Antes de pasar a la parte táctica y estratégica de los entrenamientos, los futbolistas hicieron parejas y jugaron futbol-tenis, además de realizar ejercicios de pase, control orientado y circulación del balón con dos toques como máximo.

En un momento de la práctica, Aguirre reunió a los jugadores y como si se tratara de un maestro impartiendo una clase, los 26 futbolistas no quitaron la mirada del estratega mexicano escuchando con detenimiento cada una de sus palabras. Al final, se rompió la seriedad de la charla con risas entre el técnico y sus pupilos.

A dos días de enfrentar a República Checa, el Vasco todavía duda si Raúl Jiménez se mantendrá como delantero titular o si le dará el lugar a Santiago Giménez o Guillermo Martínez. Cabe recordar que el delantero de Pumas jugó el amistoso contra Serbia -el rival elegido para simular el partido contra Chequia-, y en el mediocampo, podría darle descanso a Erik Lira para que Edson Álvarez asuma el rol de contención.

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