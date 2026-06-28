Con la fase de grupos concluida en la Copa del Mundo de la FIFA, varias selecciones mantienen vivo el sueño de levantar el trofeo más importante del futbol. Sin embargo, el cierre de esta larga etapa también marca la despedida de otras naciones que no lograron cumplir sus objetivos en el certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los equipos que ya emprendieron el regreso a casa se encuentra Panamá, representante de la Concacaf que, tras quedar ubicado en un grupo sumamente exigente, terminó firmando una actuación que dejó un sabor amargo entre sus aficionados.

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El conjunto canalero cerró su participación con una estadística poco alentadora: no logró marcar un solo gol en los tres partidos disputados, convirtiéndose en la única selección del torneo en registrar este dato. Una cifra que contrasta incluso con la de selecciones debutantes como Curazao y Haití, que sí consiguieron hacerse presentes en el marcador.

El equipo, afectado por las lesiones de hombres clave y algunos problemas internos, cerró su participación con tres derrotas ante Ghana, Inglaterra y Croacia.

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