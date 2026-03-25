Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, participó en el panel “Mexico and North America: T-MEC and FIFA Momentum”, organizado por la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, espacio en el que se discutieron los alcances deportivos, económicos y sociales que traerá la Copa Mundial de la FIFA 2026 para la región de Norteamérica.

Durante su intervención, Arriola subrayó el impacto económico positivo que generará el Mundial, no sólo en términos deportivos, sino también en sectores estratégicos como el turismo, la infraestructura, la generación de empleos y la proyección internacional del país.

El Comisionado también compartió cifras relevantes sobre el alcance del evento, señalando que la inauguración del Mundial de 2026 será observada por cerca de seis millones de personas en todo el mundo, consolidándose como uno de los eventos deportivos con mayor audiencia a nivel internacional

Finalmente, Arriola enfatizó la importancia de que México continúe apostando por ser sede de eventos de alto nivel, incluyendo la aspiración de albergar un futuro Mundial Femenino de la FIFA.

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