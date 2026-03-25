En la selección de Surinam conviven una mezcla de sentimientos con los que enfrentarán el repechaje mundialista contra Bolivia. Emoción, ilusión, pero también molestia y desencanto acompañan a los caribeños en su lucha por cumplir el sueño de jugar su primera Copa del Mundo.

En el Centro Deportivo Borregos, donde entrenaron ambas selecciones previo al gran partido, el entrenador de Surinam, Henk ten Cate, se quejó de las condiciones del clima en Monterrey, la hora en la que se llevará a cabo el repechaje, y la diferencia entre el tiempo de adaptación que tuvo Bolivia en comparación suya.

“Me preocupa el clima, son casi 30 y pico de grados y jugaremos a las 4, yo no entiendo por qué pero ya está”, decaró ten Cate.

“Siento que estamos en desventaja, además nuestros jugadores vienen de distintos países y han llegado aquí en distintos días, entonces no será una preparación óptima, pero tenemos que hacerlo”, agregó.

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Surinam en entrenamiento, previo al repechaje para el Mundial de 2026 - Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Jöel Piroe, la estrella del equipo que brilla en el Leeds United de la Premier League, tiene un enfoque más optimista y al recordar el tiempo que compartió con Hirving ‘Chucky’ Lozano en el PSV Eindhoven, sabe que “en México se vive el futbol de una forma muy pasional y ya quiero vivir eso, además el estadio se ve impresionante”.

El defensor del Gaziantep F. K. de la Superliga de Turquía, Myenty Abena, mostró respeto por “La Verde” y aseguró que “no son un equipo para subestimar, sabemos que en las Eliminatorias se hicieron fuertes y sacaron buenos resultados, sobre todo de local”.

Al contrario de lo que opina su entrenador, Abena cree que “no importa si están acá desde hace tres años, la clave es cómo trabajas y la táctica con la que jugarás”.

Surinam jamás ha estado tan cerca de jugar una Copa del Mundo, y ante esta posibilidad de entrar en los libros de historia, la presión y la motivación presentan las emociones a flor de piel. Ya no hay pretextos ni excusas, contra Bolivia será a matar o morir.

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