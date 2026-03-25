El Estadio Banorte avanza con paso firme hacia su reapertura oficial. Este 28 de marzo el recinto recibe a cientos de aficionados en un partido de alto perfil: la Selección Mexicana enfrenta a Portugal en su reinauguración tras intensas obras de remodelación.

El inmueble incorpora mejoras modernas, las cuales lo preparan para el Mundial 2026, donde albergará el partido inaugural y otros duelos.

El encuentro ante los lusitanos forma parte de la preparación del Tri rumbo al Mundial 2026.

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Aunque en un principio se esperaba la presencia de Cristiano Ronaldo como gran atractivo, el astro portugués no jugará ante México.

El duelo se convierte en una oportunidad clave para el director técnico Javier Aguirre, quien ya mira hacia su alineación final y tendrá la oportunidad de probar estrategias ante un rival de élite europea.

El vasco busca afinar detalles en un escenario icónico que regresa renovado. Sin embargo, para que ambas selecciones compitan de la mejor manera con sus mejores piezas, la cancha resulta fundamental.

¿Cómo fue el proceso para que el césped del Azteca renaciera como una cancha de primer nivel?

La Cuenta oficial de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA presumió recientemente el proceso para lograr una superficie de primer nivel, tanto para la reapertura como para los juegos del Mundial 2026.

"La cancha del #EstadioCiudadDeMéxico renace con un trabajo de clase mundial: el proceso inició con un cosido sintético durante 7 días ininterrumpidos, colocando fibras a 18 cm de profundidad cada 2 cm. Para el proceso de sembrado - que inició el 29 de diciembre - se utilizaron 350 kg de semillas, con un 84% del tipo Ryegrass y un 16% de la variedad Kentucky Bluegrass. Con esto, nuestro estadio tiene un césped de clase mundial. ¡Estamos a tan solo unos días para que el balón vuelva a rodar en nuestra histórica cancha!", explica la cuenta junto al video.

La cancha del #EstadioCiudadDeMéxico renace con un trabajo de clase mundial: el proceso inició con un cosido sintético durante 7 días ininterrumpidos, colocando fibras a 18 cm de profundidad cada 2 cm. Para el proceso de sembrado - que inició el 29 de diciembre - se utilizaron… pic.twitter.com/PFVE5dmnqo — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 24, 2026

La cuenta regresiva avanza y la expectativa crece entre los aficionados mexicanos por ver de nueva cuenta al Estadio Azteca vibrar con los duelos de la Selección Mexicana y el ambiente mundialista.