De a poco, Armando González comienza a hacerse un nombre en la historia del Guadalajara. En el Apertura 2025 ganó su primer título de goleo con 12 anotaciones y por ahora ya es un referente del actual plantel rojiblanco.

Sin embargo, las comparaciones son inevitables en el futbol. El joven atacante crece y relacionarlo con un hombre importante para las Chivas como lo es Javier Hernández es parte del crecimiento de La Hormiga.

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Para Luis Armando González, padre del futbolista de 22 años, que lo comparen con Chicharito es normal y niega que esa situación afecte a su hijo, quien siempre vio como referente al ex del Manchester United y Real Madrid.

“Con Chicharito, que lo han estado comparando. Él (lo toma) bien porque creció cuando Chicharito era un jugador importante en nuestro futbol", declaró para EL UNIVERSAL Deportes González Bejarano.

"Fue un referente del futbol mundial y esa generación creció idolatrando y viendo los goles de Javier Hernández, entonces siempre es bueno que lo comparen con alguien que dejó huella en el futbol”, aplaude el padre de La Hormiga.

Pero en el núcleo del goleador mexicano no quieren que todo quede en comparaciones huecas. Pretenden lo mejor para Armando González y prefieren ir paso a paso.

"Europa, claro que sí (es un sueño), pero lo primero que sigue es seguir haciendo un buen torneo con Chivas, después colarse a la lista final de la Selección Mexicana de ahí, por ende, podría ir tras el Mundial a Europa”, enfatizó Luis Armando.

Chicharito Hernández emigró al futbol europeo con el ManU a los 22 años, la misma edad que tiene ahora Armando González y además, se fue campeón como campeón de goleo y tras disputar un Mundial bajo el mando de Javier Aguirre. Coincidencias que alimentan la comparación entre ambos futbolistas.